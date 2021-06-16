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16 июн 2021

BMW Isetta возродят

BMW Isetta возродят
Автор фото: фирма-производитель

Компания Micro Mobility Systems опубликовала изображения третьего по счёту прототипа электрокара Microlino. Да, BMW не имеет к этому проекту никакого отношения

Но как же электрокар похож на свой исторический прототип! Та же единственная дверь спереди,  та же разница в осях (передняя шире задней). В то же время и отличий хватает. Так, например, на машине нет дверных ручек, даже изнутри – все взаимодействие при помощи кнопок и сенсоров. В интерьере использованы два дисплея, но медиасистемы у Microlino нет вовсе. Один из мониторов — это приборная панель, второй – сенсорный блок управления климатической установкой.

Что касается техники, то электромобиль оснастят  11-киловаттным электромотором, способным разогнать машину до максимальных 90 км/ч. Ожидается, что серийный электрокар укомплектуют батареей, которая обеспечит ему запас хода в 200 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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