Компании все активнее развивают тему автономных технологий вождения и беспилотников. Для полноценных испытаний им нужны полигоны, которые обычно арендуются. В BMW решили построить собственный.

Концерн договорился с властями Чехии о том, что полигон будет построен в этой стране. Немцы инвестируют в него около 100 миллионов евро, площадь полигона составит около 500 гектаров. Расположится он неподалеку от Центра исследований перспективных технологий BMW, который также расположен в Чехии.

На полигоне будут тестироваться модели беспилотников, гибридов и электромобили, которые создаются BMW в рамках новой стратегии электрификации. Компания до 2025 года намерена вывести на рынок 25 новых моделей, из которых 12 новых будут электромобилями, а остальные гибридными.

Первый электромобиль, оснащенный полностью автономной системой вождения INEXT, созданный по мотивам концепта, показанного в прошлом году (на фото), должен появиться в 2021 году. При этом BMW разрабатывает электрическую силовую установку HEAT (High-Integrated Electric Drivetrain), в которой электродвигатель, коробка передач и вся электроника будут объединены в одном корпусе.