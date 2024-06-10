Больше не УАЗ, а G-класс: китайцы представили новое поколение BAW 212

Китайская компания BAW спустя почти 60 лет после начала производства BJ212, созданного на базе советского УАЗ-469, представила новое поколение внедорожника. Автомобилю сохранили узнаваемые внешние черты, но глобально переделали, сделав своего рода ответ немецкому G-класс

BAW 212 выделятся квадратным дизайном кузова, массивный внедорожным обвесом, а также круглыми фарами и тремя прорезями решетки радиатора, отсылающими к классической модели внедорожника середины прошлого столетия. Точные габариты: 4705/1895/1936 мм., при колесной базе в 2860 мм. Дорожный просвет - 250 мм. Углы въезда и съезда равны 40 и 36 градусам соответственно. Внутри есть широкий экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель, а также достаточно крупный блок физических клавиш управления всеми системами автомобиля.

Под капотом 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 252 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - полный (part-time).