Больше подробностей о минивэне Wey Alpine

Несколько месяцев назад китайская марка Wey, являющаяся суббрендом Great Wall, представила экстерьер нового минивэна под названием Alpine. А сейчас появились изображения салона

Автомобиль получил 7-местную компоновку салона, причем второй ряд выполнен в виде двух раздельных сидений. Отмечается, что пассажиры второго ряда получат достаточно много места, расстояние между спинками - 1,2 м., а на галерке - 96,2 см. Максимальный объем багажника со сложенным третьим рядом составит 1725 л.

Wey Alpine - это гибрид. В основе силовой установки лежит бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. и электродвигатель. Батарея емкостью 38 кВт/ч позволит преодолеть примерно 200 км на электротяге.