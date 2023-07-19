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19 июл 2023

Больше подробностей о минивэне Wey Alpine

Больше подробностей о минивэне Wey Alpine
Автор фото: фирма-производитель

Несколько месяцев назад китайская марка Wey, являющаяся суббрендом Great Wall, представила экстерьер нового минивэна под названием Alpine. А сейчас появились изображения салона

Автомобиль получил 7-местную компоновку салона, причем второй ряд выполнен в виде двух раздельных сидений. Отмечается, что пассажиры второго ряда получат достаточно много места, расстояние между спинками - 1,2 м., а на галерке - 96,2 см. Максимальный объем багажника со сложенным третьим рядом составит 1725 л.

Wey Alpine - это гибрид. В основе силовой установки лежит бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. и электродвигатель. Батарея емкостью 38 кВт/ч позволит преодолеть примерно 200 км на электротяге.

При написании новости использовалась информация:
ixbt, Российская газета

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