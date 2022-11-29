Бренд Jetour выходит на российский рынок

Китайский концерн Chery Holding Group решил вывести на российский рынок новый бренд – Jetour. На сегодняшний день компания проходит все необходимые регистрационные процедуры. Официальный дебют состоится в начале следующего года.

По нашей информации в 2023 году Jetour привезет в Россию сразу три кроссовера. Первым дебютантом станет модель X90. C ним российские автомобилисты смогут познакомиться уже в первом квартале следующего года. На выбор клиентам предложат два мотора - объемом 1.6 и 2 литра. Мощность агрегатов – 197 и 254 лошадиные силы.

Вторым автомобилем, который появится на нашем рынке, станет модель X1. Данный кроссовер, скорее всего, будут поставлять в двух модификациях - с полуторалитровым турбомоторм и двигателем 1.6, который также оснащен турбонаддувом. Отметим, что младший двигатель может работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с 6-ступенчатым же роботом. Старший мотор идет только в паре с роботом, причем 7-ступенчатым.

Информации о третьей модели, как и об оснащении всех кроссоверов, на данный момент нет. Дилерская сеть также находится в процессе формирования. Зато известно, кто возглавит российское подразделение марки Jetour – Михаил Роткин, который в свое время с успехом вывел на российский рынок компанию Haval.