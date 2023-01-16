Британские власти прогнозируют заторы из-за беспилотников

Широкое распространение беспилотных автомобилей может почти удвоить заторы на британских дорогах, подсчитали в департаменте транспорта Англии и Уэльса.

Специалисты полагают, что беспилотники составят половину автопарка страны к 2047 году. Это приведёт к тому, что повысится мобильность пожилых людей и граждан, у которых нет водительских удостоверений. С другой стороны - больше участников движения - больше машин. Английские ученые сообщают, что время затрачиваемое людьми в заторах к 2060 году увеличится на 85% в сравнении с 2025 годом.

Согласно исследованию агентства Inrix, в прошлом году британские водители потеряли из-за пробок в среднем 80 часов — на 7 часов больше, чем в позапрошлом. Лондон же занимает лидирующую строчку в списке самых загруженных городов мира.