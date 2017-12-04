С 1 июля 2018 ГИБДД будет оформлять Паспорт технического средства (ПТС) исключительно в электронном виде. Такая норма содержится в проекте поправок в некоторые законодательные акты, который подготовило МВД.

При этом, бумажные аналоги будут иметь такую же юридическую силу как и электронные, а в случае желания заменить бумажный ПТС на электронный гражданин должен будет обратиться с соответствующим заявлением в отдел регистрации транспортных средств ГИБДД.

Напомним, что изначально электронные ПТС планировалось ввести еще в этом году, но в итоге было принято решение отложить их появление на год. Официально по причине неготовности систем стран-членов Таможенного союза, неофициально — из-за неработоспобности системы и сбоях при ее тестовой эксплуатации.

Единым адмнистратором системы ЭПТС назначена компания «Электронный паспорт», которая создана концерном «Ростехнологии». ЭПТС будет содержать в себе не только информацию о транспортном средстве, но и все данные о техническом осмотре и ремонте, страховых случаях, сведения о ДТП. Также в нем будет фиксироваться информация о том, находится ли автомобиль в залоге у банка.