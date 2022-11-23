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23 ноя 2022

BYD запускает новый бренд по созданию электрических пикапов

BYD запускает новый бренд по созданию электрических пикапов

Китайская компания BYD решила заняться производством пикапов с электрическими силовыми установками

Как сообщает портал «Китайские автомобили», запуск производства будет организован уже в следующем году. Никакой подробной информации о машинах на данный момент нет – мы знаем лишь их примерную стоимость – 600-800 тысяч юаней.

Ранее компания BYD анонсировала запуск еще одного нового бренда — Yangwang. Производитель планирует сконцентрироваться на сборке автомобилей класса премиум. Первый внедорожник Yangwang должен сойти с конвейера в 2023 году. Уже известно, что он получит электродвигатель мощностью 650 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили.рф

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