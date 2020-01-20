C 2021 года в России заработает новый формат оформления ДТП

Для отправки всех необходимых данных страховщикам водителю будет необходимо после аварии нажать лишь кнопку SOS

В России со следующего года для объективной фиксации ДТП по европротоколу можно будет использовать спутниковую систему экстренной помощи при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса. По его словам, в случае аварии водителям больше не нужно будет фотографировать повреждения машин — все данные будут поступать страховщикам автоматически.

Для этого систему ЭРА-ГЛОНАСС планируется интегрировать с автоматизированной информационной системой (АИС) ОСАГО. На данный момент РСА уже готовит всю необходимую документацию. Ожидается, что для отправки всех необходимых данных страховщикам водителю будет необходимо после аварии нажать лишь кнопку SOS системы экстренного реагирования.