Chery отказалась от сотрудничества с УАЗ

Компания Chery более не рассматривает возможность сборки своих автомобилей на мощностях Ульяновского автозавода.

Причины такого шага носят политический характер – УАЗ попал под санкции Евросоюза, а китайский концерн хочет себя обезопасить. Впрочем, как сообщают «Ведомости», это не означает, что прекращается сотрудничество с группой Sollers в целом.

Инсайдеры говорят, что Chery могла бы разместить сборку своих автомобилей на площадках предприятий, открытых «Соллерс» с Ford (в Елабуге) и Mazda (во Владивостоке) — оба эти завода сейчас простаивают.