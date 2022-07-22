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22 июл 2022

Chery представила флагманский седан

Chery представила флагманский седан
Автор фото: фирма-производитель
Компания Chery представила новый седан, который станет флагманом линейки: это Arrizo 8.
Как и положено флагману, под капотом автомобиля располагаются  высокотехнологичные и мощные моторы - в данном случае их позаимствовали у Exeed TXL. Итак, новый Arrizo 8 предложат либо с 196-сильным турбо-мотором 1.6, либо с полуторалитровым 156-сильным двигателем. Оба агрегата работают в паре с роботизированными трансмиссиями.
 
Что касается оснащения, то уже в базе седан оборудован 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы, люком на крыше, системой кругового обзора, проекционным дисплеем, а также десятью подушками безопасности.

При написании новости использовалась информация:
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