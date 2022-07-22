Chery представила флагманский седан

Компания Chery представила новый седан, который станет флагманом линейки: это Arrizo 8.

Как и положено флагману, под капотом автомобиля располагаются высокотехнологичные и мощные моторы - в данном случае их позаимствовали у Exeed TXL. Итак, новый Arrizo 8 предложат либо с 196-сильным турбо-мотором 1.6, либо с полуторалитровым 156-сильным двигателем. Оба агрегата работают в паре с роботизированными трансмиссиями.

Что касается оснащения, то уже в базе седан оборудован 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы, люком на крыше, системой кругового обзора, проекционным дисплеем, а также десятью подушками безопасности.