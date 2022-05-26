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26 май 2022

Что больше всего раздражает водителей - ответ есть

Что больше всего раздражает водителей - ответ есть

Недавно проведенный социологический опрос показал, что больше всего водители не любят своих собратьев, когда те начинают вклиниваться в ряд с обочины

Как сообщают СМИ в число раздражителей также вошли лица, которые любят совершать резкие перестроения  и не включать сигналы поворота. В то же время излишне медленные и аккуратные водители также могут попортить нервы соседям по потоку.

Отметим, что недавно ГИБДД назвала самые распространенные причины аварий на дорогах. Всего было выделено три пункта. Первый - несоблюдение скоростных лимитов. Второй - несоблюдение дистанции. Третий - нарушение правил перестроения. Причем самой аварийной магистралью был назван МКАД, где за прошлый год произошло 577 серьезных ДТП. Жертвами аварий стали 44 человека, а еще 667 получили ранения различной степени тяжести.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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