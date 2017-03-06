Поисковая система Google опубликовала исследование запросов, связанных с автомобилями, сделанных россиянами в 2016 году.

Больше всего наши соотечественники интересовались брендами Toyota и Hundai и Kia, а вот Citroen и Peugeot, напротив, искать стали реже. Модели, чаще всего фигурировавшие в запросах - Renault Kaptur и Hyundai Creta, а также Genesis G90 и Tesla Model 3, а среди отечественных машин россияне чаще всего читали отзывы о Lada Vesta.

Количество запросов о том, где автомобиль можно отремонтировать и сделать ТО выросло на 40%, а в межсезонье спрос лавинообразно увеличивался на ближайшие к дому шиномонтажи. Соотечественники начали сильнее интересоваться тюнингом отечественных автомобилей и информацией об автомобилях класса премиум. А вот машины со вторичного рынка, напротив, по данным Google искать стали реже на 16%, но это связано с развитием интернет-досок объявлений, куда большое количество пользователей приходит напрямую, в обход поисковиков.

В целом же количество «автомобильных» запросов по сравнению с 2016-м годом увеличилось на 8%, большая половина которых пришлась на пользователей планшетов и смартфонов. А по количеству просмотров автомобильных видео на YouTube мы вообще заняли второе место в мире, превысив показатели 2015 года на 27%, потратив на просмотр в общей сложности боле 14 000 лет.