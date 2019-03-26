ЦКАД оказался слишком затратным проектом

«Автодору» нужно еще 45 млрд. руб. на ЦКАД. В этот раз необходимость дополнительного финансирования объясняют "уборкой" всех узких мест трассы, дабы на ней не образовывались пробки

Примечательно, что в компании называют это не дополнительным финансированием, а абсолютно новым проектом. Если его не реализовать, то потеряется весь смысл ЦКАД, она будет стоять в вечных пробках. Сейчас «Автодор» за свой счет готовит проект ликвидации критических точек на пятом участке дороги (протяженность 76,44 км). Он обойдется госкорпорации в 800 млн. руб. Деньги пойдут, по информации СМИ, на строительство пешеходных переходов, обходы и реконструкцию моста через Москва-реку в районе Звенигорода.

Именно пятый участок потребует больше всего вливаний для ликвидации «узких» мест. Изначально «Автодор» решил обойтись там капремонтом дорог, которые проходят через множество населенных пунктов. Из-за этого может возникнуть ситуация как на МКАД, когда пропускная способность самой дороги достаточная, но на ней постоянно возникают заторы из-за стоящих в пробках съездов. Кроме того, как говорят в Минтрансе, деньги также пойдут на дополнительные проекты на первом и четвертом участках ЦКАД, а на третьем планируется строительство дополнительной развязки.