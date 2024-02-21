Dacia Spring обновился и стал похож на Duster

Компания Dacia рассекретила обновленный электрический хэтчбек Spring. Автомобиль получил дизайн в стиле нового Duster, но силовая установка осталась без изменений

Как и прежде, покупателям на выбор предложат либо электродвигатель мощностью 45 л.с., либо на 65 л.с. Заявленный разгон до “сотни” на самой мощной версии - 14 с. Емкость аккумулятора составляет 26,8 кВт*ч. Этого хватит, чтобы проехаться на одном заряде всего 220 км. Вероятно, это запас хода с 45-сильным мотором. Компания оправдывает такой низкий показатель тем, что средний пользователь Spring не проезжает на этой машине более 70 км в день.

Внешний облик и интерьер автомобиля выполнены теперь в новом дизайнерском стиле, который дебютировал на Duster. В салоне появился 10-дюймовый экран мультимедийной системы. “Приборка” тоже цифровая. Центрального тоннеля визуально нет. Единственное, что там оставили - это компактный селектор коробки передач на квадратной платформе. Отмечается и увеличенный объем багажника - до 1004 л. со сложенным задним рядом.