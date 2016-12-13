Как сообщается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), немецкий концерн Daimler AG в ноябре текущего года продемонстрировал негативную динамику продаж на первичном авторынке в России.

Согласно данным, предоставленным аналитиками АЕБ, в прошлом месяце объем реализации автомобилей концерна Daimler AG в России был зафиксирован на уровне 3 425 экземпляров, что на 11,7% меньше результатов ноябре 2015 года. По итогам минувших одиннадцати месяцев на российском рынке было реализовано 39 978 немецких автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 14,4%. За отчетный период доля Daimler AG на российском рынке сократилась на 0,3 процентных пункта и составила 2,6%.

Наибольшая доля (81,1%) в структуре российских продаж немецкого концерна приходится на автомобили основного бренда Mercedes-Benz. За месяц официальные дилеры немецкой компании сумели передать в руки своих клиентов 2 802 автомобиля, ухудшив свой прошлогодний результат на 13,8%. В период с января по ноябрь россияне приобрели 34 230 автомобилей этой марки – на 11,8% меньше, чем годом ранее.

Еще 14,1% приходятся на продажи автомобилей Mercedes-Benz Vans. В количественном выражении коммерческое подразделение немецкой компании реализовало на российском рынке в ноябре 483 автомобиля, падение в годовом отношении составило 19,2%. С начала года в России было реализовано 5 196 легких коммерческих автомобиля Mercedes-Benz – на 30,5% меньше, чем год назад.

Оставшиеся 4,8% приходятся на автомобили бренда Smart. В ноябре объемы реализации компактных ситикаров на российском рынке составили 140 экземпляров, что в 3,5 раза больше, чем в ноябре 2015 года (+351,6%). По итогам 11-ти месяцев в России было продано 552 таких автомобиля, прирост к АППГ составил 25,2%.