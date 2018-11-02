Дан официальный старт седьмому сезону премии «ТОП-5 АВТО»

В лонг-лист, который в этом году увеличился на восемь позиций, попал 81 автомобиль. Среди них новинки Audi, Bentley, Cadillac, Lexus, Hyundai, Kia, Lada, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo и других фирм

Список основных номинаций премии «ТОП-5 АВТО» 2018-2019 года остался неизменным, и по-прежнему включает в себя такие категории как: «Компактный городской автомобиль»; «Большой и представительский городской автомобиль»; «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости»; «Большой кроссовер / внедорожник»; «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет». Специальные номинации, как и в прошедшем сезоне: «Легкий коммерческий автомобиль / пикап», «Авто-персона года», «Лучший PR-департамент автопроизводителя».

Согласно регламенту премии после окончательного согласования и утверждения лонг-листа, все члены профессионального жюри «ТОП-5 АВТО» получат специальные таблицы с перечнем всех кандидатов в номинанты для их оценки. Отборочный тур конкурса продлится до февраля следующего года. В ходе него автомобили будут оцениваться по пяти критериям: соотношение цена – качество, дизайн, технический уровень, комфорт и практичность. Пять кандидатов в каждой категории с наилучшими результатами станут номинантами на премию «ТОП-5 АВТО» 2018-2019 года. Номинанты в специальной категории «Авто-персона года», как и прежде, будут выявлены на основании данных медиамониторинга, проводимого исследовательской компанией Mediascopeпо, более чем 300 российскими федеральными и региональными СМИ.

Претерпит изменение процедура определения шорт-листа в номинации "Лучший PR-департамент автопроизводителя". В нынешнем сезоне номинанты будут отобраны при помощи двухступенчатой системы выбора. В первом случае, исследовательской компанией Mediascope (также участвует в данной номинации) будут выбраны три номинанта, на основе мониторинга, высланных ранее пресс-релизов. В дополнение к этой тройке, членам жюри будет предоставлена возможность дополнить этот список еще тремя победителями, на основе критериев, указанных в регламенте. Полученная «шестерка» составит шорт-лист. «Очень приятно, что индустрия традиционно выбирает наш мониторинг для качественной оценки таких значимых событий, как премия ТОП-5 авто. В этом году, помимо персоны года мы рады предложить организаторам премии данные по мониторингу, которые позволят по достоинству оценить работу целых PR-департаментов и назвать лучшие PR-кейсы на автомобильном рынке», - отметила Елена Турчанникова, Руководитель сектора по мониторингу СМИ Mediascope.

После подведения итогов отборочного тура, во второй половине февраля 2019 года, оргкомитет премии представит список номинантов. Финальная церемония вручения наград «ТОП-5 АВТО» 2018-2019 года состоится в мае. Подсчет голосов и сертификация результатов голосования будет производиться международной аудиторской компанией KPMG.