Автомобильный портал Motorpage
2 ноя 2018

Дан официальный старт седьмому сезону премии «ТОП-5 АВТО»

Дан официальный старт седьмому сезону премии «ТОП-5 АВТО»

В лонг-лист, который в этом году увеличился на восемь позиций, попал 81 автомобиль. Среди них новинки Audi, Bentley, Cadillac, Lexus, Hyundai, Kia, Lada, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo и других фирм

Список основных номинаций премии «ТОП-5 АВТО» 2018-2019 года остался неизменным, и по-прежнему включает в себя такие категории как: «Компактный городской автомобиль»; «Большой и представительский городской автомобиль»; «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости»; «Большой кроссовер / внедорожник»; «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет». Специальные номинации, как и в прошедшем сезоне: «Легкий коммерческий автомобиль / пикап», «Авто-персона года», «Лучший PR-департамент автопроизводителя».

Согласно регламенту премии после окончательного согласования и утверждения лонг-листа, все члены профессионального жюри «ТОП-5 АВТО» получат специальные таблицы с перечнем всех кандидатов в номинанты для их оценки. Отборочный тур конкурса продлится до февраля следующего года. В ходе него автомобили будут оцениваться по пяти критериям: соотношение цена – качество, дизайн, технический уровень, комфорт и практичность. Пять кандидатов в каждой категории с наилучшими результатами станут номинантами на премию «ТОП-5 АВТО» 2018-2019 года. Номинанты в специальной категории «Авто-персона года», как и прежде, будут выявлены на основании данных медиамониторинга, проводимого исследовательской компанией Mediascopeпо, более чем 300 российскими федеральными и региональными СМИ.

Претерпит изменение процедура определения шорт-листа в номинации "Лучший PR-департамент автопроизводителя". В нынешнем сезоне номинанты будут отобраны при помощи двухступенчатой системы выбора. В первом случае, исследовательской компанией Mediascope (также участвует в данной номинации) будут выбраны три номинанта, на основе мониторинга, высланных ранее пресс-релизов. В дополнение к этой тройке, членам жюри будет предоставлена возможность дополнить этот список еще тремя победителями, на основе критериев, указанных в регламенте. Полученная «шестерка» составит шорт-лист. «Очень приятно, что индустрия традиционно выбирает наш мониторинг для качественной оценки таких значимых событий, как премия ТОП-5 авто. В этом году, помимо персоны года мы рады предложить организаторам премии данные по мониторингу, которые позволят по достоинству оценить работу целых PR-департаментов и назвать лучшие PR-кейсы на автомобильном рынке», - отметила Елена Турчанникова, Руководитель сектора по мониторингу СМИ Mediascope.

После подведения итогов отборочного тура, во второй половине февраля 2019 года, оргкомитет премии представит список номинантов. Финальная церемония вручения наград «ТОП-5 АВТО» 2018-2019 года состоится в мае. Подсчет голосов и сертификация результатов голосования будет производиться международной аудиторской компанией KPMG.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автомобили Jaguar и Land Rover бросают вызов морю

02 ноября 2018

Автомобили Kia и Hyundai восславят солнце

02 ноября 2018

Маленькие штрафы пойдут «под списание»

01 ноября 2018

Автомобили Audi могут сгореть

01 ноября 2018

Топливный ответ правительству

01 ноября 2018
Kia Quoris 2019

Новый Quoris едет к нам!

01 ноября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester 2019 потрафил драйверам, не обидев джиперов Тест драйв
02 ноября 2018

Subaru Forester
"Subaru Forester потрафил драйверам, не обидев джиперов"
Lexus RC F - lexus rc f 2015
Тест драйв
31 октября 2018

Lexus RC F
"Lexus RC F: Из высшей лиги"
GAZ Gazel Sobol - туда, где не было туристов
Автопутешествия
29 октября 2018

GAZ Gazel Sobol
"Туда, где не было туристов"
Haval H9 - haval h9 2017 дорогу осилит
Тест драйв
26 октября 2018

Haval H9
"Дорогу осилит"

Написано новостей:

2 2 1 2 5