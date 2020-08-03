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3 авг 2020

Данные автомобилистов России слили в сеть

Данные автомобилистов России слили в сеть

Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс. В ней содержатся VIN-коды и номера паспортов транспортного средства (ПТС), а также имена и телефоны владельцев автомобилей

Как сообщает «Ъ», На одном из форумов, специализирующихся на продаже баз данных и организации утечек информации, 24 июля выставлен на продажу архив с базой данных автомобилистов. В нем содержатся файлы Excel в целом примерно на 1 млн строк с личными данными водителей по Москве и Московской области, актуальными на конец 2019 года. Начальная цена — $1,5 тыс. Продавец также приложил скриншот таблицы. Из него следует, что в файле следующие строки: дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.

Это не первая утечка баз данных автовладельцев. В даркнете на профильных форумах и онлайн-биржах можно найти аналогичные базы с информацией за 2017 и 2018 годы, 14 мая «Ведомости» сообщали об утечке схожей базы на 129 млн строк. Но в ней были только данные автомобиля без привязки к автовладельцу.  В ГИБДД пока не дают никаких комментариев.

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