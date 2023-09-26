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26 сен 2023

Dayun Yuanzhi M1 привезли в Россию

Dayun Yuanzhi M1 привезли в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Один из российских дилеров выставил на продажу новый китайский электрический минивэн Dayun Yuanzhi M1, который был ввезен по схеме параллельного импорта из Китая. Его оценили в 3 900 000 рублей

Dayun Yuanzhi M1 дебютировал 2021 году. Автомобиль получил современный дизайн и 3-рядную компоновку салона. Габариты автомобиля составляют: 4850/1860/1780 мм., А колёсная база – 2880 мм.

Yuanzhi M1 оснащается одним электромотором, приводящий в движение передние колеса . Мощность – 197 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Ёмкость аккумулятора – 72,27 кВт*ч. Запас хода – 450 км. В самой дорогой версии устанавливается батарея ёмкостью 90,58 кВт*ч. Она позволит преодолеть до 550 км на одном полном заряде. Максимальная скорость – 185 км/ч. Привод соответственно в обоих версиях исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
ixbt

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