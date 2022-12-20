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20 дек 2022

Дефицит микросхем в автопроме будет продолжаться еще год

Дефицит микросхем в автопроме будет продолжаться еще год

Глобальный дефицит микроэлектронных компонентов будет ограничивать производство автотранспорта еще по меньшей мере год, вплоть до конца 2023-го. 

К примеру глава одной из крупнейших фирм в США по производству электроники (Onsemi), Хасан Эль Хури, заявил в интервью Financial Times, что больше всего от кризиса пострадают производители электромобилей. "Все чипы из карбида кремния, использующиеся в основном в электромобилях, уже распроданы как минимум до конца 2023 года"- приводят СМИ заявление топ-менеджера.

По мнению экспертов ситуация на рынке автомобильных чипов стимулирует компании расширять производство. Infineon намерена инвестировать более пяти миллиардов евро в строительство завода в Дрездене. Вышеупомянутая Onsemi тоже планирует в следующем году нарастить на 30% производство микросхем на заводах в Рожнове.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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