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30 май 2019

Депутаты предложили использовать материнский капитал для покупки машин

Депутаты предложили использовать материнский капитал для покупки машин

В России предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей. Однако касаться это будет только многодетных семей. С соответствующей инициативой выступили депутаты Государственной Думы от «Справедливой России». На данный момент этот документ уже внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Парламентарии заявляют, что автомобиль необходим семьям, которые имеют несколько детей, для проведения семейного отдыха, отправки детей на учебу или лечебные заведения. «Законопроект направлен на создание условий для обеспечения автотранспортом семей, имеющих двух и более детей. Предлагается закрепить приобретение автомобиля в качестве меры дополнительной государственной поддержки семей, имеющих детей, и соответствующего направления распоряжения средствами материнского (семейного) капитала», — говорится в документе.

Что касается самого процесса закупки, то стоимость машины не должна превышать 1 млн руб., а мощность двигателя должна составлять не более 125 лошадиных сил. В случае если проект получит зеленый свет, родителям разрешат приобрести автомобиль только в общую собственность детей. В случае продажи машины после трех лет с момента покупки материнский капитал необходимо будет вернуть в Пенсионный фонд РФ.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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