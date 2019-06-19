Депутаты решили убрать с дорог частные камеры

В Госдуме готовят пакет поправок в законодательство о государственно-частном партнерстве в области обеспечения безопасности на дорогах

Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в интервью «Интерфакс»: «Наша задача убрать частников. Я называю это “аренда государственной власти”. Ну как можно арендовать камеру и использовать ее для заработка? Кроме того, приборы, не соответствующие техническим нормам, искажают данные. Сейчас собрали информацию, на флешке отнесли, а что с этой флешкой стало дальше? Кого-то наказали, кому-то простили — эту историю надо заканчивать».

Лысаков отметил, что внесенный во вторник в Госдуму законопроект предлагает регулировать порядок установки и использования специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средств фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенных для фиксации нарушений правил дорожного движения. «Учитывая высокую значимость специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки... считаем, что требования к ним должны быть урегулированы на уровне федерального закона» -сообщил парламентарий.