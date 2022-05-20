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20 май 2022

Дизельные автомобили Великобритании умирают

Дизельные автомобили Великобритании умирают

Социологические опросы показывают, что автомобилисты предпочитают передвигаться на электрических автомобилях, а машины с ДВС уже считаются самой большой угрозой для экологии.

Наши коллеги из Daily Mail, ссылаясь на исследование Consumer Reports, сообщает, что лишь пять процентов британских водителей собираются в будущем приобрести машину с дизельным двигателем. К слову, четверть опрошенных лиц предполагает, что в покупке дизельной машины попросту нет смысла, так как в английских мегаполисах появляется все больше экологических зон, куда любой машине с ДВС доступ запрещен.

Если обратиться к статистике продаж, то она выглядит удручающей - если за 4 месяца прошлого года в Великобритании было продано 104 168 новых дизельных автомобилей, то в этом году лишь 55 514 штук. При этом спрос на электрокары вырос на девяносто процентов.
 

При написании новости использовалась информация:
Daily Mail

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