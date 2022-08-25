Для Audi S4 разработали гигантский боди-кит

Американское ателье JXB Performance показало крайне необычную версию спорткара Audi S4, с которой намеревается выступать в гонках.

Вся необычность заключается в том, что на автомобиль установлен гигантский сплиттер и спойлер, высота которого превышает два с половиной метра! Возникает логичный вопрос - зачем автомобилю такая необычная деталь. Создатели машины сообщают, что они решили всерьез заняться аэродинамикой машины, а участвовать она будет в некой гоночной серии, где нет строгих регламентов.

Насколько тяжелы эти элементы, не уточняется. Однако тюнеры отмечают, что вес болида без антикрыла и сплиттера — примерно на 360 килограммов меньше, чем у стандартной Audi S4. Такие цифры были достигнуты за счет использования кузовных панелей из углепластика.