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25 авг 2022

Для Audi S4 разработали гигантский боди-кит

Для Audi S4 разработали гигантский боди-кит

Американское ателье JXB Performance показало крайне необычную версию спорткара Audi S4, с которой намеревается выступать в гонках.

Вся необычность заключается в том, что на автомобиль установлен гигантский сплиттер и спойлер, высота которого  превышает два с половиной метра! Возникает логичный вопрос - зачем автомобилю такая необычная деталь. Создатели машины сообщают, что они решили всерьез заняться аэродинамикой машины, а участвовать она будет в некой гоночной серии, где нет строгих регламентов.

Насколько тяжелы эти элементы, не уточняется. Однако тюнеры отмечают, что вес болида без антикрыла и сплиттера — примерно на 360 килограммов меньше, чем у стандартной Audi S4.  Такие цифры были достигнуты за счет использования кузовных панелей из углепластика.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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