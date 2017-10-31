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31 окт 2017

Дмитрий Медведев внес существенные поправки в ПДД

Дмитрий Медведев внес существенные поправки в ПДД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два постановления, вносящих серьезные изменения в Правила дорожного движения. Так, теперь на перекрестках с круговым движением приоритет будет у тех, кто уже находится на круге, если обратное не регулируется соответствующими дорожными знаками.

Поправки разработаны МВД. Дело в том, что безусловный приоритет тех, кто уже находится на круговом перекрестке действует в большинстве стран. Кроме того, в России по данным МВД не только от региона к региону разнятся правила проезда перекрестков с круговым движением, но и в одном городе могут существовать перекрестки с различными приоритетами.

Второе постановление касается появления диагональной разметки на перекрестках, ее еще называют «вафельной». В зону, которая отмечена данной разметкой, запрещен въезд в случае если там затруднено движение. Нарушение фиксируется камерами, штраф за такое нарушение — 1000 руб.
 

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При написании новости использовалась информация:
пресс-служба правительства России

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