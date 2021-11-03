До конца года автомобили будут лишь дорожать

Новые автомобили в России до конца 2021 года успеют подорожать еще на 4-5 процентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нескольких банковских экспертов.

Наши коллеги сообщают, что наиболее существенным образом подорожание сказалось на автомобилях массового сегмента – B и C классов. Так, например, популярный седан Volkswagen Polo в январе-сентябре 2021 года стал на 27,4 процента дороже по сравнению с тем же периодом 2020-го. Отечественный бестселлер Lada Vesta тоже существенно подорожала - на четырнадцать с половиной процентов.

Что касается кроссоверов, то среди них в России Renault Duster отметился самым большим подорожанием. Седняя цена внедорожника пробила отметку в 1,3 миллиона рублей, увеличившись на 24,6 процента. Что касается самого популярного кроссовера в стране, модели Hyundai Creta, то за него просят почти полтора миллиона рублей (+15,4 процента), а за Kia Seltos – 1,66 миллиона (+11,2 процента).