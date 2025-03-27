Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2025

Дональд Трамп решил ввести 25% пошлины на все импортные автомобили

Дональд Трамп решил ввести 25% пошлины на все импортные автомобили
Автор фото: Unsplash.com

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентного тарифа на все автомобили, произведенные за границей. Новые пошлины вступят в силу 2 апреля, если не будет новых задержек

Судя по предыдущим заявлениям, Трам намеревался ограничиться введением тарифов только на Канаду, Мексику и Китай, но более жесткая мера способствует развитию автопрома США и принесет до 100 миллиардов долларов дохода. Кроме того, президент предложил ввести налоговый вычет для покупателей автомобилей, произведенных в США. До вступления в силу, новый законопроект должны рассмотреть в Конгрессе.

Вопрос о тарифах на автозапчасти остается не до конца ясным. По словам Трампа, если детали произведены в США, но автомобиль собирается за границей, они не облагаются пошлиной. Однако если они используются в производстве иностранных автомобилей, то готовая машина попадает под новый тариф.

Новые пошлины приведут к росту цен на многие популярные модели в США, в том числе японских, корейских и немецких брендов. Также это затронет некоторые американские бренды, такие как Chevrolet и Ford, которые собирают часть своих автомобилей за пределами США.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Twingo E-Tech Concept (2025)

Nissan пересматривает сотрудничество с Renault

01 апреля 2025

Toyota откладывает строительство завода по производству батарей в Японии

01 апреля 2025

Только четыре электромобильных бренда стали прибыльными в 2024 году

01 апреля 2025

Volvo возвращает бывшего генерального директора, чтобы спасти компанию

01 апреля 2025
Mitsuoka M55 1st Edition

Mitsuoka выпустит новую партию «японских Dodge Challenger» на базе Honda Civic

31 марта 2025
Toyota Mirai (2025)

Toyota обновила Mirai: отказ от топовой версии и новые опции

31 марта 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Sky - evolute i-sky (2023) между городом и деревней Тест драйв
26 марта 2025

Evolute I-Sky
"Между городом и деревней"
Geely Preface - geely preface (2021) ласковый и нежный зверь
Тест драйв
24 марта 2025

Geely Preface
"Ласковый и нежный зверь"
SOUEAST S09 - soueast s07 и s09 (2025) секрет легкой жизни
Тест драйв
20 марта 2025

SOUEAST S09
"Секрет легкой жизни"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 7 7 0