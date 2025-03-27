Дональд Трамп решил ввести 25% пошлины на все импортные автомобили

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентного тарифа на все автомобили, произведенные за границей. Новые пошлины вступят в силу 2 апреля, если не будет новых задержек

Судя по предыдущим заявлениям, Трам намеревался ограничиться введением тарифов только на Канаду, Мексику и Китай, но более жесткая мера способствует развитию автопрома США и принесет до 100 миллиардов долларов дохода. Кроме того, президент предложил ввести налоговый вычет для покупателей автомобилей, произведенных в США. До вступления в силу, новый законопроект должны рассмотреть в Конгрессе.

Вопрос о тарифах на автозапчасти остается не до конца ясным. По словам Трампа, если детали произведены в США, но автомобиль собирается за границей, они не облагаются пошлиной. Однако если они используются в производстве иностранных автомобилей, то готовая машина попадает под новый тариф.

Новые пошлины приведут к росту цен на многие популярные модели в США, в том числе японских, корейских и немецких брендов. Также это затронет некоторые американские бренды, такие как Chevrolet и Ford, которые собирают часть своих автомобилей за пределами США.

