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24 янв 2025

Dongfeng и Huawei подписали соглашение по разработке “умных” электромобилей

Dongfeng и Huawei подписали соглашение по разработке “умных” электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Dongfeng и IT-гигант Huawei заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, направленное на усиление позиций бренда Dongfeng eπ (Yipai) на рынке электромобилей (NEV)

Основное внимание уделено внедрению системы автономного вождения Huawei Qiankun с функцией “парковщика” Navigation Cruise Assist (NCA). Это позволяет водителю минимально вмешиваться в процесс управления автомобилем. Также одним из ключевых элементов партнерства станет внедрение LiDAR-сенсоров Hesai ATX, отличающихся высокой точностью и дальностью до 300 метров. Эти сенсоры улучшат работу систем помощи водителю (ADAS), что сделает автомобили eπ более безопасными и функциональными.

Dongfeng и Huawei уже сотрудничали в разработке систем для M-Hero и Voyah. Успех обновленного минивэна Voyah Dream, продажи которого выросли после интеграции технологий Huawei, показывает эффективность такой модели взаимодействия.

Напомним, что бренд eπ был создан в 2023 году для выхода в сегмент премиальных электромобилей. На сегодняшний день его модельный ряд включает седан eπ 007 и кроссовер eπ 008, продажи которых в 2024 году составили 45 447 автомобилей. Однако этот результат значительно уступает конкурентам, таким как Aito, который реализовал 385 904 единицы.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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