Dongfeng M-Hero будет официально продаваться в России

Китайская компания Dongfeng собирается представить на российском рынке новый внедорожник под названием M-Hero, который на родине больше известен как Dongfeng Mengshi

Автомобиль дебютировал в Китае этим летом и отличился дизайном в армейском стиле. Салон соответствует духу времени. На передней панели устанавливается три широких цифровых экрана. Отделка выполнена с использованием качественной экокожи, метала и дерева. Габариты автомобиля составляют: 4987х2080х1935 мм., а колесная база - 2950 мм.

В Китае стандартная версия Mengshi оснащается гибридной силовой установкой суммарной мощностью 816 л.с. Емкость аккумулятора - 66 кВт*ч. Запас хода - 1026 км (по циклу CLTC). Топовый Mengshi комплектуется четырьмя электромоторами (два спереди и два сзади). Суммарная мощность - 1088 л.с. и 1400 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» - 4,2 с. Емкость аккумулятора - 142,7 кВт*ч. Запас хода - 505 км (CLTC).