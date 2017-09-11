Компания Dongfeng вывела на внутренний рынок Китая свой самый маленький компактный кроссовер, который получил индекс AX4. Машина получила молодежный облик, а по своим размерам является одноклассником Nissan Juke.

Несмотря на ориентированном на китайский рынок у Dongfeng AX4 довольно современная внешность практически лишенная азиатского кича. Агрессивная передняя часть с узкими раскосыми фарами, большие нише противотуманок, отделанные хромом, затемненные передние и задние стойки, создающие эффект «парящей крыши».

В салоне присутствуют цветные вставки, заметно оживляющие интерьер, есть большой отдельно стоящий экран информационно-развлекательной системы, да и в целом салон выглядит также современно, как и экстерьер.

На местном рынке Dongfeng AX4 будет продаваться с 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 123 л.с. и 1,4-литровой «турбочетверкой» мощностью 140 л.с. Первый комплектуется механической коробкой передач и преселективной роботизированной коробкой передач, для более мощной версии доступен только «робот».

Dongfeng продает у нас большой кроссовер AX7 так что не исключено, что и субкомпактная модель появится на нашем рынке. Вот только цена вряд ли будет низкой.

