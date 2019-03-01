Дорого обходится

В России может вырасти число нелегально "переделанных" автомобилей по причине очередных новшеств в регламенте внесения изменений в транспортное средство. Теперь зарегистрировать результаты тюнинга станет куда сложнее

Известно, что все доработки, производимые с автомобилем, включая даже установку фаркопов и газобаллонного оборудования должны регистрироваться в специальных испытательных лабораториях. Сейчас этот процесс выглядит относительно легким. Владельцу транспортного средства необязательно привозить машину в лабораторию. Он может отправить фотографию места изменения конструкции, тогда эксперт центра сможет определить, верно ли сделана работа и выдаст заключение. Возможен и второй вариант – лаборатория направляет своего специалиста к клиенту, тогда он может изучить машину непосредственно на месте.

Однако с первого июля водитель обязан самостоятельно доставить своё переделанное транспортное средство в лабораторию. Судя по всему, предполагается, что для этого понадобится эвакуатор, так как эксплуатировать такие машины до того, как будет узаконена новая конструкция, нельзя. Кстати, существенно сократится круг организаций, которые имеют право проверять машины и выдавать заключения. На данный момент таких организаций насчитывается всего лишь 15 на всю Россию.