Автомобильный портал Motorpage
1 мар 2019

Дорого обходится

Дорого обходится

В России может вырасти число нелегально "переделанных" автомобилей по причине очередных новшеств в регламенте внесения изменений в транспортное средство. Теперь зарегистрировать результаты тюнинга станет куда сложнее

Известно, что все  доработки, производимые с автомобилем, включая даже установку фаркопов и газобаллонного оборудования должны регистрироваться в специальных испытательных лабораториях. Сейчас этот процесс выглядит относительно легким. Владельцу транспортного средства необязательно привозить машину в лабораторию. Он может отправить фотографию места изменения конструкции, тогда эксперт центра сможет определить, верно ли сделана работа и выдаст заключение. Возможен и второй вариант – лаборатория направляет своего специалиста к клиенту, тогда он может изучить машину непосредственно на месте.

Однако с первого июля водитель обязан самостоятельно доставить своё переделанное транспортное средство в лабораторию. Судя по всему, предполагается, что для этого понадобится эвакуатор, так как эксплуатировать такие машины до того, как будет узаконена новая конструкция, нельзя. Кстати, существенно сократится круг организаций, которые имеют право проверять машины и выдавать заключения.  На данный момент таких организаций насчитывается всего лишь 15 на всю Россию.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Колеса , Твое авто

Комментарии к новости

Последние новости

...

Когда ошибка в прошивке приводит к скандалу

28 февраля 2019

Гордость и стиль

28 февраля 2019
Mercedes-Benz GLC 2020

Обновляемся по-немецки

28 февраля 2019

Горькие вафли

28 февраля 2019
Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz может прекратить производство купе и кабриолета S-Class

28 февраля 2019

Сколько стоит номер

28 февраля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Legacy - subaru legacy 2018 в центре тяжести Тест драйв
01 марта 2019

Subaru Legacy
"В центре тяжести"
Volvo XC90 - volvo xc90 2015 не прощаемся
Тест драйв
27 февраля 2019

Volvo XC90
"Volvo XC90 II. Не прощаемся"
KIA Sportage - kia sportage gt line 2019 баланс для позитива
Тест драйв
24 февраля 2019

KIA Sportage
"Баланс для позитива"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"

Написано новостей:

2 2 8 9 4