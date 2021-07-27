Дорожные камеры будут фиксировать опасное вождение

В дорожные камеры в ближайшее время добавят еще больше функционала: они «научатся» определять несоблюдение дистанции и опасное вождение

«Комплексы научатся фиксировать очень опасное поведение на дорогах. Бывают «учителя», которые на высокой скорости летят в левом ряду и считают, что машины впереди недостаточно быстро едут. Тогда они подъезжают вплотную, и начинают эти машины выдавливать. Неопытные водители могут растеряться и устроить страшное ДТП», — заявил генеральный директор компании «Астралаб» (разработчик программного обеспечения для камер) Сергей Ласкин.

Любопытно, но для внедрения нового функционала не потребуется никаких серьезных переделок. Определять нарушение будет, уже интегрированная в комплексы, нейросеть. Специалисты сообщают, что если система заметит, как один автомобиль на высокой скорости вплотную движется к другому, следующему впереди, то водитель получит штраф за несоблюдение безопасной дистанции — 1500 рублей. К сожалению, в ПДД не указано, какое именно расстояние должен соблюдать автомобилист до машины, едущей перед ним. Пункт 9.10 сообщает нам лишь о том, что участники движения должны выдерживать дистанцию, достаточную для предотвращения столкновения в экстренных ситуациях.