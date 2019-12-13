Дорожные камеры не влияют на безопасность движения

Ростех провел анализ эффективности дорожных камер. Выяснилось, что несмотря на их громадную распространенность, пользы они приносят мало

Исследование показало, что количество камер никак не влияет на их эффективность. То есть, процент комплексов, влияющих на дорожную ситуацию, во многих регионах очень низок и абсолютное большинство камер бесполезны с точки зрения безопасности. Всего были проверены 15 тыс. комплексов видеофиксации, а также рассчитано их влияние на снижение количества аварий в 2019 году. При этом учитывалась статистика ДТП с пострадавшими в том или ином регионе за пять лет.

Наибольший процент камер, положительно влияющих на дорожную ситуацию, размещены в Северной Осетии — Алании, Самарской и Вологодской областях. Больше всего камер установлено на дорогах Самарской области, Татарстана и Москвы. В данных регионах их количество составляет более 500 в каждом. При этом в Самарской области эффективными оказались лишь 15% камер, а в Татарстане и Москве — только 10%.