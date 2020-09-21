Дорожные камеры в Москве научатся находить «опасных» водителей

Дорожные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения в Москве смогут распознавать «опасных» водителей в городском трафике

«Уже скоро камеры будут не только еще лучше самостоятельно распознавать проблемы и инциденты без участия человека и принимать решения по управлению светофорами, но будут продолжать подсказывать нашим сотрудниками правильное решение. А еще определять «опасных» водителей на дорогах уже заранее и немедленно передавать эту информацию в полицию, чтобы предотвращать крупные ДТП с пострадавшими», — цитирует Autonews Максима Ликсутова.

Любопытно, что в кодексе об административных правонарушениях (КоАП) по-прежнему нет определения «опасное вождение». Тем не менее, в 2018 году ГИБДД были разработаны поправки, предусматривающие штраф в размере 5 тыс. руб. за опасные маневры и действия на дороге. Дальнейшего развития инициатива пока не получила.