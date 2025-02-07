DS представил новый электрокар N°8

Французская марка DS Automobiles официально представила новый электрический кроссовер DS N°8. Новинка позиционируется, как технологичный премиальный автомобиль. Первые поставки запланированы на вторую половину 2025 года

DS N°8 будет предложен в трех модификациях. Стандартная переднеприводная версия оснащена электромотором мощностью 230 л.с. Ей положена батарея на 74 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 550 км. Версия подороже получила электродвигатель на 245 л.с. и аккумулятор емкостью 97,2 кВт*ч (запас хода - 750 км). Флагманская комплектация получила два электродвигателя суммарной мощностью 350 л.с. и 97,2-киловатную батарею (запас хода - 688 км). В этом случае аккумулятор поддерживает зарядку мощностью до 160 кВт, что позволяет зарядить его с 20 до 80% за 27 минут, а за 10-минутную зарядку можно пополнить заряд на 200 км запаса хода.

Кроссовер получил кузов в стиле фастбэк и выделяется сложной матричной оптикой, которая дополняется светодиодными полосами, имитирующими решетку радиатора. Внутри на передней панели установлены два отдельных экрана “приборки” и мультимедийной системы (16 дюймов). Особое внимание привлекает 4-спицевый руль и дорогая отделка салона. Начальная стоимость модели во Франции начинается от 59 200 евро (примерно 6 000 000 рублей).