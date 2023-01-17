Джереми Кларксон опять стал участником скандала

Этот английский телеведущий, чье имя прочно ассоциируется с автомобильным миром, попал в очередной скандал, критично высказавшись в отношении членов королевской семьи.

Прежде чем перейти к предмету, обратимся к истории - семь лет назад у Кларксона произошла драка с помощником продюсера, что привело к увольнению первого из BBC и скандальному отстранению от съемок Top Gear. После ухода из знаменитой автомобильной передачи (вслед за Кларксоном ушли и соведущие – Хаммонд и Мэй) знаменитое трио подписало контракт с Amazon на создание программы Grand Tour.

Теперь же Джереми Кларксон может расстаться уже со вторым шоу из-за своего непростого характера. По данным СМИ, стриминговый сервис Amazon Prime Video собирается разорвать контракт с ведущим. Причиной тому стала декабрьская колонка в таблоиде The Sun, в которой Кларксон поделился негативным отношением к Меган Маркл — супруге британского принца Гарри и герцогине Сассекской.