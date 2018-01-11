Краш-тест Euro NCAP для любого автопроизводителя — головная боль. Только они начинают подстраиваться под требования дабы получать пятизвездочный рейтинг, как организация меняет правила. Вот и в прошлом году было довольно много «троечников» а Fiat Punto вообще получил 0 звезд. Впрочем, безопасных машин было куда больше.

Поэтому в Euro NCAP решили проанализировать итоги всех краш-тестов и составить своеобразный рейтинг самых безопасных автомобилей, которые прошли через руки ее экспертов. Машины участвовали в рейтинге будучи разделенными по классам.

Лидером в классе «Компактные автомобили» стал компактный хэтчбек Volkswagen Polo шестого поколения. Также Volkswagen стал лучшим в категории «Компактный кроссовер» (Volkswagen T-Roc) и «Представительский автомобиль» (VW Arteon). В классе «Большой кроссовер» победу одержал Volvo XC60, лучшим среди компактвэнов назван Opel Crossland X, а «Лучшим малым семейным автомобилем» названа Subaru XV/Impreza.

В Euro NCAP предупредили автопроизводителей, что в этом году вновь ужесточат требования, без удовлетворения которых невозможно получение пяти звезд. Впрочем, судя по всему, они касаются современных электронных систем безопасности.