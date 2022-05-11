Европейцы не смогут зарегистрировать свои машины с ДВС

Похоже что Евросоюз решил перейти к радикальным мерам по электрификации своего автопарка. Совсем скоро может сучиться так, что владеть обычной машиной будет попросту невозможно

Европейский союз собирается запретить на территории стран-членов регистрацию автомобилей с топливными двигателями с 2035 года. Уже стало известно, что Франция и Германия готовы выполнить данные предписания без каких-либо компромиссов. То есть через тринадцать лет граждане этих двух стран не смогут поставить на учет машину с ДВС в принципе, даже коммерческая техника попала под запрет, как и гибриды - только электромобили и ничего больше.

Любопытно, что у данной инициативы нашлись и противники. Речь идет о некоторых правительствах стран восточной Европы, дело в том, что там доля электрического транспорта, сравнительно, невелика.