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19 апр 2019

Европейских водителей будут штрафовать за превышение допустимого уровня шума

Европейских водителей будут штрафовать за превышение допустимого уровня шума

В  Женеве власти задумались о благополучии своих граждан и хотят положить конец усиливающемуся дорожному шуму. Полицейских собираются оснастить своеобразной ловушкой — «камерой громкости» для выявления слишком громких машин и мотоциклов

Проработка данного вопроса началась зимой.  Еще в январе парламент кантона поручил соответствующим дорожным службам разработать устройство, способное измерять уровень шума транспортных средств. Такими аппаратами оснастят полицию, и на основании полученных данных стражи порядка смогут наказывать нарушителей. Правда, предельный уровень, за превышение которого последует штраф, еще только предстоит определить. Собственно самого устройства также пока что не существует, однако  сообщается, что первые прототипы будут представлены уже совсем скоро.

Любопытны причины возникновения такой инициативы. Парламентарии считают, что по неблагоприятному воздействию на человека шум находится на втором месте после загрязнения воздуха. По статистике 60% населения Женевы страдает от шума, который может усугубить сердечные заболевания и диабет.  К слову, согласно конституции кантона Женевы, жители имеют право на благоприятную окружающую среду.

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