В Центробанке разрабатывают приложение для смартфонов «Помощник ОСАГО». Нет ничего общего с «Помощником Москвы», позволяющим «стучать» на нарушителей ПДД оно не имеет, а призвано облегчить оформление ДТП по ОСАГО и, в первую очередь по Европротоколу.

В ЦБ хотят избавить участников ДТП от заполнения бумажных документов, оформив аварию в приложении для смартфона. Для подтверждения согласия участников аварии предлагается использовать простую цифровую подпись.

С помощью приложения нужно будет сделать фотографии места ДТП, повреждений, заполнить все документы в электронном виде и прямо из приложения отправить всю информацию в страховую компанию. Это должно серьезно облегчить оформление аварий по Европротоколу.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) традиционно заговорили о том, что новое приложение может повлечь рост мошенничества, поэтому простой цифровой подписи недостаточно, а нужна верификация через Единую систему идентификации и аутентивикации (ЕСИА), то есть через сайт «Госуслуги».