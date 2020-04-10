Ездить по России в коронавирус невозможно?

На самом деле это очень интересный вопрос, так как из-за всей этой пандемии наши с вами передвижения крайне ограничены. Нет, дело даже в режиме личной самоизоляции, а в том, что большинство регионов просто-напросто закрыли свои ворота. Неужели конец?

Нет, разумеется, мы несколько сгустили краски, но создание закрытых карантинных зон уже идет полным ходом. Ладно, нагнетать не будем, однако, мы считаем нужным рассказать о разных региональных ограничениях. Знаете ли вы, что более 20 регионов ввели достаточно жесткие ограничения на передвижения граждан, что сводится к запрету на въезд на ту или иную территорию «посторонних» людей, не прописанных в регионе или городе?

Да, ситуация складывается сложная, например, Чеченская республика полностью закрыла все границы, а руководство региона отклоняет все предложения руководства страны по обеспечению хотя бы транзитного проезда. Идем дальше. В Республике Татарстан ввели пропуска и справки утвержденной формы от работодателя, разрешающие перемещения, без которых водителям грозит штраф. Ограничен въезд также на территории Астраханской, Вологодской, Новосибирской и Челябинской областей. Пропускают кордоны только прописанных в регионе людей и грузовой транспорт.

Закрываем города. Прописка и казаки с нагайками

К слову, о прописке, некоторые регионы изолируются не полностью, а лишь частично. Так, в Мурманской области ограничили въезд и выезд в города Кировск и Апатиты (пока до 13 апреля). На такой же срок закрыта дорога между Ковдором и Мончегорском. Нельзя без соответствующей прописки въехать также в Оленегорск, Полярные Зори, Белокаменку, а также в Териберку и Ура-Губу. Можем рассмотреть и области поближе, например, в Ленинградской области аналогичным образом закрыли города Мурино, Янино и Энколово Всеволожского района, деревню Глинка Тосненского района и Кингисепп, а также Перово в Выборгском районе.

Любопытны и меры, которые применяются к нарушителям. На Кубани казачьи патрули вместе с полицией и Росгвардией действительно фиксируют нарушения предписанных правил. Между тем в Хабаровске нарушителей карантина решили вычислять с помощью дорожных комплексов фотовидеофиксации. На данный момент ГИБДД уже получила от представителей санитарного ведомства список местных жителей, которые находятся на карантине. Базу видеосистемы уже пополнили госномерами автомобилей, зарегистрированных на имя водителей, которым необходимо соблюдать карантин. При появлении в дорожном потоке такой машины система выдает тревожный сигнал, после чего водитель будет остановлен и задержан.

Дела столичные

Насколько известно, подобные меры с текущего дня введены и в нашем прекрасном столичном регионе. Во всяком случае, премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит сотрудникам полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции, да и градоначальник, Сергей Собянин, уже выступил с громким заявлением, мол: «Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу».

Так чем же все обернулось для нас? Отвечаем, у водителей, нарушивших правила самоизоляции, начнут забирать автомобили и отправлять их на спецстоянку. Нарушителей будут отслеживать при помощи дорожных камер. Кроме того, автомобилисту придется заплатить штраф в размере четырех тыс. рублей. Такие меры касаются только тех москвичей, которые обязаны быть в самоизоляции из-за заражения инфекцией. Речь идет о людях с подтвержденным диагнозом COVID-19, их близких родственниках, контактировавших с заразившимися, а также о тех, кто вернулся из зарубежных поездок. К слову, для людей, скажем так, первого типа штраф составляет уже пять тысяч (а совсем недавно глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников вообще высказал идею о приравнивании нарушителей карантина к террористам).

Собственно, всем остальным на машине передвигаться можно, но осторожно. Во-первых, ранее городской штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявил, что поездки на личных автомобилях или такси в Москве можно совершать в случае серьезной необходимости (продуктовые магазины, аптеки), причем допускается ездить в другой район. Во-вторых, вас вполне может остановить экипаж полиции с намерением выяснить причины вашего «автомобильного шатания» по городу. Кстати, если вы ездите на работу, то работодателю придется выдать вам справку о необходимости вашего присутствия на рабочем месте. Правда, этот момент еще до конца не оформлен юридически. То же самое касается и введения специальных пропусков, но здесь ситуация выглядит яснее, так как власти столицы заявили, что большинство москвичей добросовестно выполняют требования о необходимой самоизоляции и введение пропусков пока не планируется. К слову, Москва и Подмосковье не разделились, и теоретически люди могут совершать поездки туда-обратно (из серии уехал жить на дачу, а в город за продуктами приехал - в местном магазине имбиря нет).

Правила дорожного движения действуют в полную силу

Это важно! Объявление президентом нынешней и следующих недель нерабочими не сделали их таковыми для правил дорожного движения. Так что и знаки, и выделенные полосы работают в обычном режиме. Помните, выходных дней как бы нет (кроме субботы и воскресенья, конечно), так что если вы выехали на выделенную полосу в будни, то готовьтесь к штрафу в три тысячи рублей.

Аналогичная ситуация обстоит и с парковками. Да, в Госдуме уже несколько раз просили мэра Москвы Сергея Собянина на время отменить плату за парковку в столице в целях профилактики распространения коронавируса. Уже и члены Совета по правам человека при президенте выступили с предложением об отмене платы за парковки в Москве и других регионах России до окончания периода нерабочих дней. Однако, судя по последним заявлением ЦОДД, пока что все остается по-прежнему. Даже свежие предложения сделать парковку бесплатной хотя бы для врачей, на данный момент отклоняются.

Дорогие водители, будьте внимательны!