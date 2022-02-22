Fiat превратил модель 500 в цыпленка

Культовый хэтчбек Fiat 500 два года назад обзавелся электрической версией 500e, однако итальянская марка не забывает и про традиционную модель с двигателем внутреннего сгорания. Так, автомобиль получил необычное исполнение под названием Giallissima.

Удивиться здесь есть чему. Во-первых, эта версия предназначается для рынка Японии, где автомобиль пользуется достаточно неплохим спросом. Во-вторых, будет построено всего двести экземпляров, так что через пару десятков лет эти «Пятисотки» будут считаться эксклюзивами. В третьих, автомобиль желтый…

Даже не так – он очень желтый! Любопытно, но название модели так и переводится - «очень желтый». Помимо основного цвета кузова в яркий оттенок покрашена и приборная панель . Под капотом – стандартная 1,2-литровая атмосферная «четверка», развивающая 69 лошадиных сил и 102 Нм крутящего момента, которой 500 оснащается в Японии. Мотор агрегатируется с пятидиапазонным автоматом, через который тяга передается на переднюю ось.