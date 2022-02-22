Автомобильный портал Motorpage
22 фев 2022

Fiat превратил модель 500 в цыпленка

Fiat превратил модель 500 в цыпленка
Автор фото: фирма-производитель

Культовый хэтчбек Fiat 500 два года назад обзавелся электрической версией 500e, однако итальянская марка не забывает и про традиционную модель с двигателем внутреннего сгорания. Так, автомобиль получил необычное исполнение под названием Giallissima.

Удивиться здесь есть чему. Во-первых,  эта версия предназначается для рынка Японии, где автомобиль пользуется достаточно неплохим спросом. Во-вторых, будет построено всего двести экземпляров, так что через пару десятков лет эти «Пятисотки» будут считаться эксклюзивами. В третьих,  автомобиль желтый…

Даже не так – он очень желтый! Любопытно, но название модели так и переводится - «очень желтый». Помимо основного цвета кузова в яркий оттенок покрашена и приборная панель . Под капотом – стандартная 1,2-литровая атмосферная «четверка», развивающая 69 лошадиных сил и 102 Нм крутящего момента, которой 500 оснащается в Японии. Мотор агрегатируется с пятидиапазонным автоматом, через который тяга передается на переднюю ось.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta Sport 2019 вид сбоку

Названа дата дебюта новой Lada Vesta Sport

22 февраля 2022
RML Short Wheelbase

В Британии возродят Ferrari 250 GT

22 февраля 2022

Русланам нельзя садиться за руль

22 февраля 2022

В General Motors превращают автомобили в джойстики для игр

22 февраля 2022
Lada Vesta (2022)

Представлена обновленная Lada Vesta

22 февраля 2022

Представлен Ford Ranger Raptor

22 февраля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 (2020) особенности преемственности британских аристократов Тест драйв
22 февраля 2022

Land Rover Defender 110
"Особенности преемственности британских аристократов"
Lexus LX - lexus lx (2022) свежее прочтение имиджа и ценностей
Тест драйв
21 февраля 2022

Lexus LX
"Свежее прочтение имиджа и ценностей Lexus LX"
Audi Q3 - audi q3 sportback s tronic quattro sport (2021) альттер эго
Тест драйв
18 февраля 2022

Audi Q3
"АльТТер эго"
Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler - сравнительный тест land rover defender против jeep wrangler
Сравнительный тест
17 февраля 2022

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler
"Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler"

Написано новостей:

3 0 0 8 8