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12 ноя 2020

Финны придумали умную систему очистки фар

Финны придумали умную систему очистки фар
Автор фото: фирма-производитель

Компания Canatu из Финляндии, занимающаяся разработкой передовых решений для автомобильных интерьеров, представила систему обогрева светодиодной оптики

Компанию озаботило то, что на большинстве современных автомобилей используются светодиодные элементы. В отличие от любого другого типа освещения, они выделяют минимум тепла и быстро покрываются наледью при минусовой температуре.

Canatu придумала прозрачную плёнку, которая может покрывать и фары, и датчики (например, адаптивного круиз-контроля). В случае обледенения плёнка быстро нагревается, растапливая снег и лёд. Плюс такой плёнки – она может покрывать любую форму и не изменяет световой пучок. Кроме этого, Canatu представила растягивающиеся и меняющие форму сенсорные плёнки, которыми можно покрыть любую поверхность: пластик, стекло, кожу или текстиль.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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