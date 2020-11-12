Финны придумали умную систему очистки фар

Компания Canatu из Финляндии, занимающаяся разработкой передовых решений для автомобильных интерьеров, представила систему обогрева светодиодной оптики

Компанию озаботило то, что на большинстве современных автомобилей используются светодиодные элементы. В отличие от любого другого типа освещения, они выделяют минимум тепла и быстро покрываются наледью при минусовой температуре.

Canatu придумала прозрачную плёнку, которая может покрывать и фары, и датчики (например, адаптивного круиз-контроля). В случае обледенения плёнка быстро нагревается, растапливая снег и лёд. Плюс такой плёнки – она может покрывать любую форму и не изменяет световой пучок. Кроме этого, Canatu представила растягивающиеся и меняющие форму сенсорные плёнки, которыми можно покрыть любую поверхность: пластик, стекло, кожу или текстиль.