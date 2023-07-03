Ford Fiesta уйдет в историю с седьмого июля

Выпуск Ford Fiesta прекратится через неделю, 7 июля. История модели закончится спустя ровно 47 лет после выхода первого поколения.

В свое время этот автомобиль был безумно популярен. Производитель радовал поклонников разными типами кузова, а особо страждущим предлагал приобретать заряженные версии с индексами RS и ST.

К сожалению, востребованность сходит на нет и уже сейчас руководство Ford говорит о падении спроса, да и тренд на электрификацию сыграл свою важную роль. Итог – завершение жизненного цикла.