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3 июл 2023

Ford Fiesta уйдет в историю с седьмого июля

Ford Fiesta уйдет в историю с седьмого июля

Выпуск Ford Fiesta прекратится через неделю, 7 июля. История модели закончится спустя ровно 47 лет после выхода первого поколения. 

В свое время этот автомобиль был безумно популярен. Производитель радовал поклонников разными типами кузова, а особо страждущим предлагал приобретать заряженные версии с индексами RS и ST.

К сожалению, востребованность сходит на нет и уже сейчас руководство Ford говорит о падении спроса, да и тренд на электрификацию сыграл свою важную роль. Итог – завершение жизненного цикла.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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