Ford Focus скоро снимут с производства

Американский концерн принял решение о завершении жизненного цикла одной из своих самых популярных моделей - Focus. Последние автомобили покинут конвейер в следующем году.

Американский концерн не только снимает модель с производства, но и полностью закрывает завод. Скорее всего площадка даже будет продана третьим лицам. Дело в том, что у Ford нет модели, которая могла бы заменить Focus, а держать простаивающее предприятие на балансе - невыгодно.

Отметим, что в прошлом году Ford свернул европейское производство более крупной модели Mondeo. Стоит сказать, что ближайшие производственные планы включают в себя лишь разработку электрокаров.