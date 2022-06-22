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22 июн 2022

Ford Focus скоро снимут с производства

Ford Focus скоро снимут с производства
Автор фото: фирма-производитель

Американский концерн принял решение о завершении жизненного цикла одной из своих самых популярных моделей - Focus. Последние автомобили покинут конвейер в следующем году.

Американский концерн не только снимает модель с производства, но и полностью закрывает завод. Скорее всего площадка даже будет продана третьим лицам.  Дело в том, что у Ford нет модели, которая могла бы заменить Focus, а держать простаивающее предприятие на балансе - невыгодно.

Отметим, что в прошлом году Ford свернул европейское производство более крупной модели Mondeo. Стоит сказать, что ближайшие производственные планы включают в себя лишь разработку электрокаров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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