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17 янв 2023

Ford не будет сотрудничать с Volkswagen в области электромобилей

Ford не будет сотрудничать с Volkswagen в области электромобилей

О совместной разработке электрокаров на платформе MEB компании Ford и Volkswagen объявили в 2020 году. Однако уже сейчас стало известно, когда проект завершится.

Представители компании Ford заявляют, что уже в 2025 году американский концерн перейдет на платформу собственной разработки. Архитектуру называют «универсальной и функциональной», но пока не уточняется, какие именно электрокары Ford планирует строить на её основе.

Что касается автомобилей американо-немецкого производства, то их представят в середине нынешнего года. Первой такой моделью должен стать некий кроссовер, который по габаритам будет сопоставим с Volkswagen ID.4

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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