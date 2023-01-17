Ford не будет сотрудничать с Volkswagen в области электромобилей

О совместной разработке электрокаров на платформе MEB компании Ford и Volkswagen объявили в 2020 году. Однако уже сейчас стало известно, когда проект завершится.

Представители компании Ford заявляют, что уже в 2025 году американский концерн перейдет на платформу собственной разработки. Архитектуру называют «универсальной и функциональной», но пока не уточняется, какие именно электрокары Ford планирует строить на её основе.

Что касается автомобилей американо-немецкого производства, то их представят в середине нынешнего года. Первой такой моделью должен стать некий кроссовер, который по габаритам будет сопоставим с Volkswagen ID.4