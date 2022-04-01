Ford представил "покорителя Экватора"

Многие автомобильные бренды выводят на рынок Китая уникальные модели, которых более нигде не встретишь - перед вами одна из таких машин.

Перед вами Equator Sport - кроссовер созданный усилиями совместного предприятия Ford и Jiangling. Фактически это несколько упрощенная версия обычного Equator. Она получилась на пару десятков сантиметров короче, а салон здесь получил пятиместную компоновку. При длине 4630 миллиметров и колёсной базе 2726 миллиметров Ford Equator Sport сопоставим по габаритам, к примеру, с российским Hyundai Tucson

Важно отметить, что Equator и Equator Sport по внешности идентичны между собой, как и дизайн их салонов. Что касается силовых установок, то мотор здесь будет только один - полуторалитровый турбо-мотор который развивает 170 л.с. и 260 Нм и работает в паре с семиступенчатым «роботом».