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1 апр 2022

Ford представил "покорителя Экватора"

Ford представил "покорителя Экватора"
Многие автомобильные бренды выводят на рынок Китая уникальные модели, которых более нигде не встретишь -  перед вами одна из таких машин.
Перед вами Equator Sport - кроссовер созданный усилиями совместного предприятия Ford и Jiangling. Фактически это несколько упрощенная версия обычного Equator. Она получилась на пару десятков сантиметров короче, а салон здесь получил пятиместную компоновку. При длине 4630 миллиметров и колёсной базе 2726 миллиметров Ford Equator Sport сопоставим по габаритам, к примеру, с российским Hyundai Tucson.
 
Важно отметить, что Equator и Equator Sport по внешности идентичны между собой, как и дизайн их салонов. Что касается силовых установок, то мотор здесь будет только один - полуторалитровый турбо-мотор который развивает 170 л.с. и 260 Нм и работает в паре с семиступенчатым «роботом».

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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