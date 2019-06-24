Ford пустит свои заводы в России с молотка

Ford собирается выставить площадки во Всеволожске и Набережных Челнах на торги. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров

Компания полностью погасила кредит Внешэкономбанка и может реализовать данные заводы через торги, уточнил он. Автоконцерн продолжит работу в рамках специнвестконтракта в Алабуге. Там будут производиться модели Ford Transit. «Это эффективный продукт, который имеет свою нишу на рынке, причем не только на российском рынке, но и с возможностью поставки в третьи страны», — добавил Министр.

В то же время Мантуров заявил, что трудно спрогнозировать, какие компании придут на эти торги. Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что Ford ведет переговоры с двумя партнерами, которые готовы занять завод во Всеволожске. Тогда имена этих компаний также не назывались.