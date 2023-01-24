GAC везет в Россию интересные новинки

В течение текущего года китайский концерн выведет на российский рынок три новых автомобиля.

Первым станет обновленный кроссовер GAC GS8. Интересный факт - по параллельному импорту такие машины начали возить в Россию ещё в прошлом году. В продаже были автомобили в различных конфигурациях - с двухлитровой «турбочетвёркой» и гибридной силовой установкой на основе ДВС того же объёма.

Ближе к осени на рынке появится минивэн GN8. Наконец, в начале следующего года на российский рынок выйдет кроссовер GAC GS3.