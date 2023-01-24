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24 янв 2023

GAC везет в Россию интересные новинки

GAC везет в Россию интересные новинки

В течение текущего года китайский концерн выведет на российский рынок три новых автомобиля.

Первым станет обновленный кроссовер GAC GS8. Интересный факт - по параллельному импорту такие машины начали возить в Россию ещё в прошлом году. В продаже были автомобили в различных конфигурациях - с двухлитровой «турбочетвёркой» и гибридной силовой установкой на основе ДВС того же объёма. 

Ближе к осени на рынке появится минивэн GN8. Наконец, в начале следующего года на российский рынок выйдет кроссовер GAC GS3. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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