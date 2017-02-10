Американский концерн General Motors в январе текущего года сумел значительно увеличить объемы продаж своих автомобилей на российском рынке, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете.

Как указывается в отчете аналитиков АЕБ, по итогам прошлого месяца американский автопроизводитель сумел реализовать на первичном авторынке в России 1 812 автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 45,1%. За отчетный период доля General Motors на российском рынке выросла на 0,8 процентных пункта, до 2,3%.

В структуре российских продаж GM наибольшая доля (95,7%) приходится на автомобили бренда Chevrolet. В абсолютных числах, объем продаж автомобилей компании был зафиксирован на уровне 1 734 экземпляров, прирост этого показателя к январю 2016 года составил 44,4%.

Оставшиеся 4,3% приходится на автомобили люксового бренда Cadillac. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 78 автомобилей, тем самым улучшив свои январские результаты прошлого года на 62,5%.

Напомним, что по итогам 2016 года General Motors продал на территории РФ 31 737 автомобилей аффилированных брендов, что на 53% ниже показателей 2015 года.